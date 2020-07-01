В Тульской области коллекторские организации оштрафовали на 435 тысяч рублей

1 Июль 2020 2020-07-01T15:02:52+03:00

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Общая сумма штрафов в отношении коллекторских организаций составила 435 тысяч рублей. Таковы результаты рассмотрения судами 16 протоколов, составленных специалистами УФССП России по Тульской области, в отношении юридических лиц.

Судебные приставы отмечают, что применение административной ответственности к лицам, нарушающим порядок взыскания просроченной задолженности, - одна из самых действенных мер по предупреждению и недопущению нарушений.

Туляки, права которых нарушают коллекторы, могут обратиться к специалистам УФССП России по Тульской области по тел. (4872) 35-19-31.

ИСТОЧНИК KP.RU