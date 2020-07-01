2020-07-01T15:02:52+03:00
Происшествия

В Тульской области коллекторские организации оштрафовали на 435 тысяч рублей

Таковы результаты рассмотрения 16 протоколов
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Общая сумма штрафов в отношении коллекторских организаций составила 435 тысяч рублей. Таковы результаты рассмотрения судами 16 протоколов, составленных специалистами УФССП России по Тульской области, в отношении юридических лиц.

Судебные приставы отмечают, что применение административной ответственности к лицам, нарушающим порядок взыскания просроченной задолженности, - одна из самых действенных мер по предупреждению и недопущению нарушений.

Туляки, права которых нарушают коллекторы, могут обратиться к специалистам УФССП России по Тульской области по тел. (4872) 35-19-31.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 июля тульский "Арсенал" сыграет с грозненским "Ахматом"
Житель Тульской области после обязательных работ погасил полумиллионный долг по алиментам
В Тульской области коллекторские организации оштрафовали на 435 тысяч рублей
МЧС предупредило туляков о грозах
В Тульской области закончилась самоизоляция для людей старше 65 лет
Телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 2,8 млн рублей
Туляк украл из подъезда дома велосипед
Житель Тульской области украл из супермаркета 24 банки пива
После перерыва туляки увидят «Три эпохи Марка Шагала» и «Крымский мост»
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 1 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области начали расчищать русла Оки и Упы
Угрожавший взорвать пятиэтажку туляк получил 11 лет
В Тульской области утонула 14-летняя девушка
В Тульской области не поделили дорогу легковушка и микроавтобус
Погода в Туле 1 июля: переменная облачность и +23 градуса