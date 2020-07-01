В Тульской области закончилась самоизоляция для людей старше 65 лет

1 Июль 2020 2020-07-01T12:58:58+03:00

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В Тульской области закончился режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Мера действовала по 30 июня.

Людям старшего возраста было предписано находиться дома или на даче. Покидать их пределы можно было для походов в магазин, аптеку, выгула животных, выброса мусора и обращения за экстренной помощью.

Однако тулякам и впредь стоит соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и носить маски в общественных местах и транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU