Телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 2,8 млн рублей
Телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 2 млн 832 тысяч рублей. Жертвами обмана стали 8 человек.
В таких случаях неизвестные звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят жителей сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за какие-либо товары или услуги.
По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.
Тулякам напоминают, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денег.
ИСТОЧНИК KP.RU