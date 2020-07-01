Телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 2,8 млн рублей

1 Июль 2020 2020-07-01T12:47:22+03:00

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Телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 2 млн 832 тысяч рублей. Жертвами обмана стали 8 человек.

В таких случаях неизвестные звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят жителей сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за какие-либо товары или услуги.

По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Тулякам напоминают, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денег.

ИСТОЧНИК KP.RU