2020-07-01T12:47:22+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 2,8 млн рублей

По данным фактам проводятся процессуальные проверки
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 2 млн 832 тысяч рублей. Жертвами обмана стали 8 человек.

В таких случаях неизвестные звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят жителей сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за какие-либо товары или услуги.

По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Тулякам напоминают, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 июля тульский "Арсенал" сыграет с грозненским "Ахматом"
Житель Тульской области после обязательных работ погасил полумиллионный долг по алиментам
В Тульской области коллекторские организации оштрафовали на 435 тысяч рублей
МЧС предупредило туляков о грозах
В Тульской области закончилась самоизоляция для людей старше 65 лет
Телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 2,8 млн рублей
Туляк украл из подъезда дома велосипед
Житель Тульской области украл из супермаркета 24 банки пива
После перерыва туляки увидят «Три эпохи Марка Шагала» и «Крымский мост»
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 1 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области начали расчищать русла Оки и Упы
Угрожавший взорвать пятиэтажку туляк получил 11 лет
В Тульской области утонула 14-летняя девушка
В Тульской области не поделили дорогу легковушка и микроавтобус
Погода в Туле 1 июля: переменная облачность и +23 градуса