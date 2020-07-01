Туляк украл из подъезда дома велосипед
В полиции возбуждено уголовное дело
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В Туле из подъезда дома по пр. Ленина, 115 неизвестный украл велосипед. С заявлением в полицию обратилась местная жительница. Ущерб составил 8 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили личность похитителя. Им оказался безработный и ранее судимый 27-летний житель посёлка Толстовские дачи. Его доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Задержанный признался в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU