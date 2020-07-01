Житель Тульской области украл из супермаркета 24 банки пива

1 Июль 2020 2020-07-01T12:14:55+03:00

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В Алексине мужчина украл из супермаркета 24 банки пива. С заявлением в полицию обратилась управляющая магазина.

Безработного и ранее судимого 31-летнего местного жителя задержали. Его доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенный товар изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU