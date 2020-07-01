Житель Тульской области украл из супермаркета 24 банки пива
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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В Алексине мужчина украл из супермаркета 24 банки пива. С заявлением в полицию обратилась управляющая магазина.
Безработного и ранее судимого 31-летнего местного жителя задержали. Его доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенный товар изъят.
ИСТОЧНИК KP.RU