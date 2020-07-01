После перерыва туляки увидят «Три эпохи Марка Шагала» и «Крымский мост»

1 Июль 2020 2020-07-01T12:10:16+03:00

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Посетители Тульского музея изобразительных искусств могут увидеть выставки «Три эпохи Марка Шагала» и «Крымский мост». Их работа продлена в связи со сложившимися обстоятельствами. Выставка графики Шагала будет доступна до 3 августа. «Крымский мост» - до 7 июля. Выставка посвящена истории возведения моста через Керченский пролив.

Музей «Тульский кремль» предлагает совершить прогулку по территории крепости в сопровождении экскурсовода, а также осмотреть постоянную экспозицию «История кремля» в музейно-выставочном комплексе.

В Тульском областном краеведческом музее до 1 сентября продлевается работа выставки «Передаём за проезд! История развития тульского городского электротранспорта». Кроме того, работает постоянная экспозиция «История земли тульской».

Напомним, после перерыва филиалы ГУК ТО «Объединения «ИКХМ»» готовы к приёму первых гостей. Также продолжается работа в виртуальном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU