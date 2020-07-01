2020-07-01T12:10:16+03:00
Звезды

После перерыва туляки увидят «Три эпохи Марка Шагала» и «Крымский мост»

Работа экспозиций продлена
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Посетители Тульского музея изобразительных искусств могут увидеть выставки «Три эпохи Марка Шагала» и «Крымский мост». Их работа продлена в связи со сложившимися обстоятельствами. Выставка графики Шагала будет доступна до 3 августа. «Крымский мост» - до 7 июля. Выставка посвящена истории возведения моста через Керченский пролив.

Музей «Тульский кремль» предлагает совершить прогулку по территории крепости в сопровождении экскурсовода, а также осмотреть постоянную экспозицию «История кремля» в музейно-выставочном комплексе.

В Тульском областном краеведческом музее до 1 сентября продлевается работа выставки «Передаём за проезд! История развития тульского городского электротранспорта». Кроме того, работает постоянная экспозиция «История земли тульской».

Напомним, после перерыва филиалы ГУК ТО «Объединения «ИКХМ»» готовы к приёму первых гостей. Также продолжается работа в виртуальном режиме.

0+

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 июля тульский "Арсенал" сыграет с грозненским "Ахматом"
Житель Тульской области после обязательных работ погасил полумиллионный долг по алиментам
В Тульской области коллекторские организации оштрафовали на 435 тысяч рублей
МЧС предупредило туляков о грозах
В Тульской области закончилась самоизоляция для людей старше 65 лет
Телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 2,8 млн рублей
Туляк украл из подъезда дома велосипед
Житель Тульской области украл из супермаркета 24 банки пива
После перерыва туляки увидят «Три эпохи Марка Шагала» и «Крымский мост»
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 1 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области начали расчищать русла Оки и Упы
Угрожавший взорвать пятиэтажку туляк получил 11 лет
В Тульской области утонула 14-летняя девушка
В Тульской области не поделили дорогу легковушка и микроавтобус
Погода в Туле 1 июля: переменная облачность и +23 градуса