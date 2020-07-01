Карта распространения коронавируса в Тульской области на 1 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
1 июля стало известно о 76 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 2 652
Донской - 169
Алексинский район - 343
Арсеньевский район - 17
Белевский район - 67
Богородицкий район - 310
Веневский район - 184
Воловский район - 101
Дубенский район - 17
Ефремовский район - 419
Заокский район - 129
Каменский район - 34
Кимовский район - 170
Киреевский район - 440
Куркинский район - 43
р.п. Новогуровский - 21
Новомосковский район - 436
Одоевский район - 29
Плавский район - 98
Суворовский район - 39
Тепло-Огаревский район - 94
Узловский район - 300
Чернский район - 66
Щекинский район - 443
Ясногорский район - 141
ИСТОЧНИК KP.RU