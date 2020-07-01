2020-07-01T11:05:09+03:00
Общество

В Тульской области начали расчищать русла Оки и Упы

Протяженность одного из участков около 2,5 км
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Белеве расчищают русло реки Оки. Работы ведут от автостанции до Спасо-Преображенского Белевского мужского монастыря (около 2,5 км). Объем выемки ила составит 32 тысяч кубометров.

Очищают также русло реки Упа в Одоеве. Там ведут аналогичные работы.

Цель - улучшить экологическое состояние рек и создать комфортные условия для отдыха жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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