Угрожавший взорвать пятиэтажку туляк получил 11 лет
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Суд признал виновным мужчину, который в августе прошлого года угрожал взорвать пятиэтажный дом. При этом он закрылся в своей квартире на первом этаж.
Тогда на место происшествия прибыли силовики. Жителей дома эвакуировали. После долгих переговоров мужчина согласился впустить в квартиру через окно одного из сотрудников полиции. После этого его задержали.
В УФСБ России по Тульской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ.
Мужчине назначено 11 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU