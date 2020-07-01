Угрожавший взорвать пятиэтажку туляк получил 11 лет

1 Июль 2020 2020-07-01T10:26:11+03:00

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Суд признал виновным мужчину, который в августе прошлого года угрожал взорвать пятиэтажный дом. При этом он закрылся в своей квартире на первом этаж.

Тогда на место происшествия прибыли силовики. Жителей дома эвакуировали. После долгих переговоров мужчина согласился впустить в квартиру через окно одного из сотрудников полиции. После этого его задержали.

В УФСБ России по Тульской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ.

Мужчине назначено 11 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU