1 Июль 2020 2020-07-01T09:51:07+03:00

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В Тульской области утонула 14-летняя девушка. По предварительным данным, пострадавшая, купаясь в водоеме, нырнула и не всплыла на поверхность.

По данному факту Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следователь уже провел осмотр места происшествия, исследуются все обстоятельства и причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Туляков просят соблюдать правила пребывания на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU