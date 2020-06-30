Карта распространения коронавируса в Тульской области на 30 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
30 июня стало известно о 73 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 2 624
Донской - 163
Алексинский район - 343
Арсеньевский район - 17
Белевский район - 67
Богородицкий район - 304
Веневский район - 181
Воловский район - 99
Дубенский район - 16
Ефремовский район - 419
Заокский район - 129
Каменский район - 34
Кимовский район - 164
Киреевский район - 439
Куркинский район - 41
р.п. Новогуровский - 21
Новомосковский район - 427
Одоевский район - 29
Плавский район - 96
Суворовский район - 37
Тепло-Огаревский район - 94
Узловский район - 294
Чернский район - 66
Щекинский район - 441
Ясногорский район - 141
ИСТОЧНИК KP.RU