2020-06-30T17:58:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 30 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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Карта распространения коронавируса в Тульской областиКарта распространения коронавируса в Тульской области
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30 июня стало известно о 73 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 2 624

Донской - 163

Алексинский район - 343

Арсеньевский район - 17

Белевский район - 67

Богородицкий район - 304

Веневский район - 181

Воловский район - 99

Дубенский район - 16

Ефремовский район - 419

Заокский район - 129

Каменский район - 34

Кимовский район - 164

Киреевский район - 439

Куркинский район - 41

р.п. Новогуровский - 21

Новомосковский район - 427

Одоевский район - 29

Плавский район - 96

Суворовский район - 37

Тепло-Огаревский район - 94

Узловский район - 294

Чернский район - 66

Щекинский район - 441

Ясногорский район - 141

ИСТОЧНИК KP.RU

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Карта распространения коронавируса в Тульской области на 30 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
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