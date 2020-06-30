1 июля в Туле нельзя будет купить алкогольную продукцию
Завтра, 1 июля, в Туле на время ограничат продажу алкоголя. Такой «сухой закон» будет связан с проведением с проведением матча футбольных клубов тульского «Арсенала» с «Ахмат» из Грозного. Игра пройдет на Центральном стадионе в 17:30.
По этой причине в Туле будет невозможно купить алкогольную продукцию в магазинах и торговых точках, которые находятся в менее, чем 1000 метров от входов центрального стадиона «Арсенал». Продавать алкоголь прекратят за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча.
Таким образом, 1 июля 2020 года будет действовать с 14.30 до 22.00 будет ограничена продажа любого вида алкогольной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU