1 июля в Туле нельзя будет купить алкогольную продукцию

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:54:41+03:00

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Завтра, 1 июля, в Туле на время ограничат продажу алкоголя. Такой «сухой закон» будет связан с проведением с проведением матча футбольных клубов тульского «Арсенала» с «Ахмат» из Грозного. Игра пройдет на Центральном стадионе в 17:30.

По этой причине в Туле будет невозможно купить алкогольную продукцию в магазинах и торговых точках, которые находятся в менее, чем 1000 метров от входов центрального стадиона «Арсенал». Продавать алкоголь прекратят за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча.

Таким образом, 1 июля 2020 года будет действовать с 14.30 до 22.00 будет ограничена продажа любого вида алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU