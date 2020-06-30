2020-06-30T17:54:41+03:00
Общество

1 июля в Туле нельзя будет купить алкогольную продукцию

Ограничения продлятся до 22:00
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завтра, 1 июля, в Туле на время ограничат продажу алкоголя. Такой «сухой закон» будет связан с проведением с проведением матча футбольных клубов тульского «Арсенала» с «Ахмат» из Грозного. Игра пройдет на Центральном стадионе в 17:30.

По этой причине в Туле будет невозможно купить алкогольную продукцию в магазинах и торговых точках, которые находятся в менее, чем 1000 метров от входов центрального стадиона «Арсенал». Продавать алкоголь прекратят за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча.

Таким образом, 1 июля 2020 года будет действовать с 14.30 до 22.00 будет ограничена продажа любого вида алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области свои двери открывают фитнес-клубы и спорт-залы
1 июля в центре Тулы перекроют сразу несколько улиц
1 июля в Туле нельзя будет купить алкогольную продукцию
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 30 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП
В Туле «Ягуар» влетел в ворота автомойки
В Тульской области пьяный мотоциклист сбил 16-летнюю девушку
В Туле по ул. Демонстрации ограничат движение транспорта
В Туле завершают строительство новых автостанций
Тульские пляжи посетили более 20 тысяч отдыхающих
В Центральном парке Тулы продезинфицировали аттракционы
На полигоне ТБО в Большой Туле нашла многочисленные нарушения
Разлившийся в Пролетарском округе Тулы мазут засыпали песком
В Туле директор организации пойдет под суд за попытку узаконить перепланировку взяткой
Хлопок газа в квартире в Тульской области: СК проводит доследственную проверку
Свыше 140 тысяч жителей Тульской области протестировались на коронавирус
В Новомосковске 28-летний туляк применил кирпич к голове другого мужчины
В Туле двое безработных мужчин пытались украсть трубу теплотрассы
Жителям Тулы и Одоева построят новые ФОКи
Погода в Туле 30 июня: небольшая облачность и +24 градуса
Тульские выпускники будут поступать в вузы в дистанционном режиме
В Тульской области сняли ограничительные меры с ряда учреждений