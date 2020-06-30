2020-06-30T17:36:04+03:00
Общество

1 июля в центре Тулы перекроют сразу несколько улиц

Ограничения будут действовать с 00:00 и до 22:00
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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1 июля в центре Тулы перекроют сразу несколько улиц1 июля в центре Тулы перекроют сразу несколько улицФото: Алексей ФОКИН
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Завтра, 1 июля, в связи с проведением футбольного матча команд тульского «Арсенала» с «Ахматом» из Грозного в Туле будет перекрыта часть дороги вокруг Центрального стадиона.

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения матча будет перекрыто движение транспорта по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр-та Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.

С 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

С 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Советуем водителям заранее выбирать пути объезда и места для паркинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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