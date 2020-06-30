В Тульской области свои двери открывают фитнес-клубы и спорт-залы

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:27:18+03:00

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29 июня правительство Тульской области объявило о новом снятии ограничений, введённых во время эпидемии коронавируса в регионе. Так, с 29 июня в регионе снова дали «зелёный свет» спортивной, торговой и развлекательной сферам.

Так в регионе снова могут открыть свои двери все спортивные учреждения, спортивно-оздоровительные и фитнес-клубы.

Однако их работа будет возможна только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU