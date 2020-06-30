В Тульской области пьяный мотоциклист сбил 16-летнюю девушку
Мужчина не имел права управления транспортными средствами
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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29 июня в 19-50 на ул. Советской в поселке Шварцевский Киреевского района произошло ДТП. Пьяный 35-летний мужчина (0.798 мг/л) на мотоцикле «BS 250-6GR» наехал на 16-летнюю девушку.
По предварительным данным, в этот момент она находилась на правом краю проезжей части дороги по ходу движения мотоцикла.
В результате ДТП девушка была госпитализирована с различными травмами.
Мужчина не имел права управления транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU