2020-06-30T16:48:05+03:00
Происшествия

В Тульской области пьяный мотоциклист сбил 16-летнюю девушку

Мужчина не имел права управления транспортными средствами
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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29 июня в 19-50 на ул. Советской в поселке Шварцевский Киреевского района произошло ДТП. Пьяный 35-летний мужчина (0.798 мг/л) на мотоцикле «BS 250-6GR» наехал на 16-летнюю девушку.

По предварительным данным, в этот момент она находилась на правом краю проезжей части дороги по ходу движения мотоцикла.

В результате ДТП девушка была госпитализирована с различными травмами.

Мужчина не имел права управления транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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