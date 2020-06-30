В Туле по ул. Демонстрации ограничат движение транспорта
Мера вводится на время ремонтных работ дорожного покрытия
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В Туле по ул. Демонстрации с 08:00 до 22:00 ограничат движение, запретят остановку и стоянку транспорта:
с 1 июля 2020 года по 2 июля 2020 года – на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина;
с 3 июля 2020 года по 5 июля 2020 года – на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова.
Мера вводится пока ведется ремонт дорожного покрытия. На время ограничений автобусы маршрутов №№ 12, 55 будут курсировать по измененной схеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU