В Туле по ул. Демонстрации ограничат движение транспорта

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:40:30+03:00

Мера вводится на время ремонтных работ дорожного покрытия

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В Туле по ул. Демонстрации с 08:00 до 22:00 ограничат движение, запретят остановку и стоянку транспорта:

с 1 июля 2020 года по 2 июля 2020 года – на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина;

с 3 июля 2020 года по 5 июля 2020 года – на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова.

Мера вводится пока ведется ремонт дорожного покрытия. На время ограничений автобусы маршрутов №№ 12, 55 будут курсировать по измененной схеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU