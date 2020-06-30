2020-06-30T16:06:55+03:00
Общество

В Туле завершают строительство новых автостанций

Объекты помогут разгрузить магистральные улицы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле завершают строительство новых автостанций. Готовность зданий - около 90 %. Строительство автостанций «Восточная» и «Северная» завершат к концу июля.

Предполагается, что объекты помогут разгрузить магистральные улицы.

Автостанция «Восточная» появится на пересечении ул. Оборонной и Новомосковского шоссе (ул. Оборонная, 83). Автостанция «Северная» — в районе ул. Октябрьской, 229.

ИСТОЧНИК KP.RU

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