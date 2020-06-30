В Туле завершают строительство новых автостанций
Объекты помогут разгрузить магистральные улицы
Фото: Администрация Тулы
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В Туле завершают строительство новых автостанций. Готовность зданий - около 90 %. Строительство автостанций «Восточная» и «Северная» завершат к концу июля.
Предполагается, что объекты помогут разгрузить магистральные улицы.
Автостанция «Восточная» появится на пересечении ул. Оборонной и Новомосковского шоссе (ул. Оборонная, 83). Автостанция «Северная» — в районе ул. Октябрьской, 229.
ИСТОЧНИК KP.RU