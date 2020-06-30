В Центральном парке Тулы продезинфицировали аттракционы
Санобработку провели специальным раствором
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
Военнослужащие Тульского спасательного центра продезинфицировали в Центральном парке Тулы аттракционы, детские и спортивные площадки и другие общественные места. Санобработку провели специальным раствором.
Напомним, работа аттракционов в регионе разрешена с 29 июня. Соответствующие дополнения отражены в Указе губернатора Тульской области №41.
Аттракционно-игровой комплекс в ЦПКиО и Комсомольском парках начнет работать с 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU