В Центральном парке Тулы продезинфицировали аттракционы

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:31:06+03:00

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Военнослужащие Тульского спасательного центра продезинфицировали в Центральном парке Тулы аттракционы, детские и спортивные площадки и другие общественные места. Санобработку провели специальным раствором.

Напомним, работа аттракционов в регионе разрешена с 29 июня. Соответствующие дополнения отражены в Указе губернатора Тульской области №41.

Аттракционно-игровой комплекс в ЦПКиО и Комсомольском парках начнет работать с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU