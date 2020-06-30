На полигоне ТБО в Большой Туле нашла многочисленные нарушения

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:10:17+03:00

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Тульская природоохранная прокуратура на полигоне ТБО в Ленинском районе нашла многочисленные нарушения.

В частности, были размещены отработанные покрышки пневматических шин с тканевым и металлическим кордом. Между тем захоронение отходов IV класса опасности запрещено.

Перехватывающие обводные каналы полигона не очищали от отходов, территория хозяйственной зоны не асфальтирована, на выезде из полигона не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка. Кроме того, вне полигона обнаружены 3 стихийные свалки отходов.

Директору ООО «ЭНЕРГОКОР-АГРО» внесено представление с требованием устранить нарушения закона. В отношении должностного лица общества возбуждены 3 дела об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU