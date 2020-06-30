2020-06-30T15:10:17+03:00
Происшествия

На полигоне ТБО в Большой Туле нашла многочисленные нарушения

Директору организации, эксплуатирующей полигон, внесено представление
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тульская природоохранная прокуратура на полигоне ТБО в Ленинском районе нашла многочисленные нарушения.

В частности, были размещены отработанные покрышки пневматических шин с тканевым и металлическим кордом. Между тем захоронение отходов IV класса опасности запрещено.

Перехватывающие обводные каналы полигона не очищали от отходов, территория хозяйственной зоны не асфальтирована, на выезде из полигона не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка. Кроме того, вне полигона обнаружены 3 стихийные свалки отходов.

Директору ООО «ЭНЕРГОКОР-АГРО» внесено представление с требованием устранить нарушения закона. В отношении должностного лица общества возбуждены 3 дела об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 30 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП
В Туле «Ягуар» влетел в ворота автомойки
В Тульской области пьяный мотоциклист сбил 16-летнюю девушку
В Туле по ул. Демонстрации ограничат движение транспорта
В Туле завершают строительство новых автостанций
Тульские пляжи посетили более 20 тысяч отдыхающих
В Центральном парке Тулы продезинфицировали аттракционы
На полигоне ТБО в Большой Туле нашла многочисленные нарушения
Разлившийся в Пролетарском округе Тулы мазут засыпали песком
В Туле директор организации пойдет под суд за попытку узаконить перепланировку взяткой
Хлопок газа в квартире в Тульской области: СК проводит доследственную проверку
Свыше 140 тысяч жителей Тульской области протестировались на коронавирус
В Новомосковске 28-летний туляк применил кирпич к голове другого мужчины
В Туле двое безработных мужчин пытались украсть трубу теплотрассы
Жителям Тулы и Одоева построят новые ФОКи
Погода в Туле 30 июня: небольшая облачность и +24 градуса
Тульские выпускники будут поступать в вузы в дистанционном режиме
В Тульской области сняли ограничительные меры с ряда учреждений