На полигоне ТБО в Большой Туле нашла многочисленные нарушения
Тульская природоохранная прокуратура на полигоне ТБО в Ленинском районе нашла многочисленные нарушения.
В частности, были размещены отработанные покрышки пневматических шин с тканевым и металлическим кордом. Между тем захоронение отходов IV класса опасности запрещено.
Перехватывающие обводные каналы полигона не очищали от отходов, территория хозяйственной зоны не асфальтирована, на выезде из полигона не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка. Кроме того, вне полигона обнаружены 3 стихийные свалки отходов.
Директору ООО «ЭНЕРГОКОР-АГРО» внесено представление с требованием устранить нарушения закона. В отношении должностного лица общества возбуждены 3 дела об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU