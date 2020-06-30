30 Июнь 2020 2020-06-30T14:52:24+03:00

Такие меры на данный момент были приняты для ликвидации последствий

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Разлившийся в Пролетарском округе Тулы мазут засыпали песком. Доступ к резервуарам перекрыли картоном. Такие меры на данный момент были приняты для ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщает "Центр 71".

Напомним, факт зафиксирован на заброшенной территории бывшего комбайнового завода по ул. Плеханова. Мазут сочился из резервуаров и скапливался в лужах.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Собственник участка уже установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU