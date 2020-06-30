2020-06-30T14:52:24+03:00
Происшествия

Разлившийся в Пролетарском округе Тулы мазут засыпали песком

Такие меры на данный момент были приняты для ликвидации последствий
Поделиться:
Изменить размер текста:

Разлившийся в Пролетарском округе Тулы мазут засыпали песком. Доступ к резервуарам перекрыли картоном. Такие меры на данный момент были приняты для ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщает "Центр 71".

Напомним, факт зафиксирован на заброшенной территории бывшего комбайнового завода по ул. Плеханова. Мазут сочился из резервуаров и скапливался в лужах.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Собственник участка уже установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 30 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП
В Туле «Ягуар» влетел в ворота автомойки
В Тульской области пьяный мотоциклист сбил 16-летнюю девушку
В Туле по ул. Демонстрации ограничат движение транспорта
В Туле завершают строительство новых автостанций
Тульские пляжи посетили более 20 тысяч отдыхающих
В Центральном парке Тулы продезинфицировали аттракционы
На полигоне ТБО в Большой Туле нашла многочисленные нарушения
Разлившийся в Пролетарском округе Тулы мазут засыпали песком
В Туле директор организации пойдет под суд за попытку узаконить перепланировку взяткой
Хлопок газа в квартире в Тульской области: СК проводит доследственную проверку
Свыше 140 тысяч жителей Тульской области протестировались на коронавирус
В Новомосковске 28-летний туляк применил кирпич к голове другого мужчины
В Туле двое безработных мужчин пытались украсть трубу теплотрассы
Жителям Тулы и Одоева построят новые ФОКи
Погода в Туле 30 июня: небольшая облачность и +24 градуса
Тульские выпускники будут поступать в вузы в дистанционном режиме
В Тульской области сняли ограничительные меры с ряда учреждений