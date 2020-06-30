2020-06-30T14:18:10+03:00
Происшествия

В Туле директор организации пойдет под суд за попытку узаконить перепланировку взяткой

Мужчина оценил услуги в 160 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
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Четырех жителей Тульской области в зависимости от роли каждого обвиняют в покушении на дачу взятки, покушении на посредничество во взяточничестве группой лиц и покушении на получение должностным лицом взятки за незаконные действия.

В 2019 году директор ООО «Дарра» с одной из организаций заключил договор на разработку и согласование проектной документации по изменению площади нежилого помещения.

Директор организации, чтобы избежать нарушения сроков договора, через двух посредников передал взятку в размере 160 000 рублей бывшему сотруднику Росреестра.

Деньги предназначались за подготовку правовой экспертизы, государственного кадастрового учета изменений площади нежилых помещений в отсутствие акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки.

Завершить начатое фигурантам дела не удалось, всех задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области.

С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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