В Туле директор организации пойдет под суд за попытку узаконить перепланировку взяткой
Четырех жителей Тульской области в зависимости от роли каждого обвиняют в покушении на дачу взятки, покушении на посредничество во взяточничестве группой лиц и покушении на получение должностным лицом взятки за незаконные действия.
В 2019 году директор ООО «Дарра» с одной из организаций заключил договор на разработку и согласование проектной документации по изменению площади нежилого помещения.
Директор организации, чтобы избежать нарушения сроков договора, через двух посредников передал взятку в размере 160 000 рублей бывшему сотруднику Росреестра.
Деньги предназначались за подготовку правовой экспертизы, государственного кадастрового учета изменений площади нежилых помещений в отсутствие акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки.
Завершить начатое фигурантам дела не удалось, всех задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области.
С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU