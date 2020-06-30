2020-06-30T12:51:51+03:00
Происшествия

Хлопок газа в квартире в Тульской области: СК проводит доследственную проверку

Ожоги получил 85-летний хозяин квартиры
Мария ВЛАСОВА
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Утром 29 июня в р.п. Первомайский в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошел хлопок газа. Ожоги получил 85-летний хозяин квартиры, который госпитализирован в медицинское учреждение.

Следственный отдел по городу Щекино СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователь осмотрел место происшествия, проводится опрос свидетелей и очевидцев произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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