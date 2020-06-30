Свыше 140 тысяч жителей Тульской области протестировались на коронавирус

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:44:14+03:00

Регион вошел в число самых активных по тестированию в рамках ЦФО

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На сегодняшний момент в Туле находится менее 900 человек. По статистике последних двух недель пациентов с пневмонией в регионе стало меньше на 20%, а темп прироста по заражению коронавирусной инфекцией снизился до 1,22%. Так, коэффициент прироста не превышает 0,9%.

Стоит отметить, что в Тульская область вошла в число самых тестирующих на коронавирус регионов в ЦФО. Так в нашей области охват тестирования составил 190 анализов на 100 000 человек.

В общей сложности, в Тульской области обследование на COVID-19 прошли свыше 140 000 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU