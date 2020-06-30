В Новомосковске 28-летний туляк применил кирпич к голове другого мужчины

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:23:21+03:00

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В Туле на одной из улиц Новомосковска произошёл неприятный и разбойный инцидент. В дежурную часть обратился мужчина, сообщив о том, что его избили. При этом потерпевший сообщил приметы подозреваемого. Ориентировка была доведена до всех экипажей росгвардейцев, которые находились на патрулировании.

Так, на проспекте Победы хранители порядка обнаружили подходившего под описание гражданина, который заприметив экипаж попытался скрыться, но потерпел неудачу и был задержан. Как установилось, 28-летний злоумышленник нанес потерпевшему удар по голове кирпичом.

Мужчину передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU