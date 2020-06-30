В Туле двое безработных мужчин пытались украсть трубу теплотрассы

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:04:38+03:00

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В Туле в дежурную часть поступило сообщение, что возле одного из многоквартирных домов на улице Кауля двое мужчин в открытую пытаются украсть демонтированную металлическую трубу теплотрассы.

Так, на место происшествия выздвинулся экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. На месте хранители порядка и задержал злоумышленников. Установили, что «трубными воришками» стали 36-летний мужчина и 50-летний ранее судимый мужчина, и оба безработные.

Задержанных передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU