2020-06-30T09:57:24+03:00
Общество

Жителям Тулы и Одоева построят новые ФОКи

Строительство начнется уже осенью этого года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Жителям Тулы и Одоева построят новые ФОКиЖителям Тулы и Одоева построят новые ФОКиФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Вчера, 29 июня, стало известно о строительстве трёх новых физкультруно-оздоровительных комплексах в Туле и области. Так здания для здоровья и спорта получит Тула и Одоев.

Так в Туле будет возведено стразу два здания — в Пролетарском округе на пересечении улиц Кутузова и Зорге площадью около 5500 кв.м, а второе здание будет расположено в Заречье на улице Луначарского, он будет включать бассейн, а общая площадь составит почти 6000 кв. м. Ещё один ФОК будет построен в Одоеве площадью около 2200 кв. м.

Строительство спортивных комплексов запланировано начать уже этой осенью, а завершится работу должны к концу 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хлопок газа в квартире в Тульской области: СК проводит доследственную проверку
Свыше 140 тысяч жителей Тульской области протестировались на коронавирус
В Новомосковске 28-летний туляк применил кирпич к голове другого мужчины
В Туле двое безработных мужчин пытались украсть трубу теплотрассы
Жителям Тулы и Одоева построят новые ФОКи
Погода в Туле 30 июня: небольшая облачность и +24 градуса
Тульские выпускники будут поступать в вузы в дистанционном режиме
В Тульской области сняли ограничительные меры с ряда учреждений
30 июня туляки из Заречья и Барсуков останутся без холодной воды
Свыше 1600 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей
За выходные дни тульские полицейские остановили 7702 скоростных нарушителей
Тульские гостиницы смогут принимать гостей
В Тульской области смогут работать ТЦ площадью 800 кв. метров
В тульских ЗАГСах разрешили проведение торжественных церемоний
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области 54 водителей поймали пьяными за рулем
За незаконную торговлю на нарушителей в Туле составили 132 протокола
В Тульской области открыли мост через Упу
В Тульской области в ДТП с участием легковушки и минивэна пострадали четверо
В Тульской области в ДТП пострадал 14-летний мальчик
Тульских выпускников с повышенной температурой и ОРВИ не допустят до ЕГЭ
Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ у тульских выпускников
В Туле задержали подозреваемого в убийстве на территории Орловской области
В Туле на КМЗ погиб человек
В Тульской области из-за хлопка газа полыхали две квартиры: есть пострадавший
Погода в Туле 29 июня: переменная облачность и +21 градус
Жители Зареченского района Тулы останутся без воды
Под Тулой автобусы возили пассажиров без ремней безопасности и с трещиной на лобовом стекле