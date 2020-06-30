Жителям Тулы и Одоева построят новые ФОКи

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:57:24+03:00

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Вчера, 29 июня, стало известно о строительстве трёх новых физкультруно-оздоровительных комплексах в Туле и области. Так здания для здоровья и спорта получит Тула и Одоев.

Так в Туле будет возведено стразу два здания — в Пролетарском округе на пересечении улиц Кутузова и Зорге площадью около 5500 кв.м, а второе здание будет расположено в Заречье на улице Луначарского, он будет включать бассейн, а общая площадь составит почти 6000 кв. м. Ещё один ФОК будет построен в Одоеве площадью около 2200 кв. м.

Строительство спортивных комплексов запланировано начать уже этой осенью, а завершится работу должны к концу 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU