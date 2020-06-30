Тульские выпускники будут поступать в вузы в дистанционном режиме

30 Июнь 2020 2020-06-29T17:59:24+03:00

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В этом году 11-классники будут сдавать ЕГЭ в совершенно новом формате — в средствах индивидуальной защиты, в июле, под присмотром медиков, а некоторые и вообще могут не сдавать госэкзамен. Так, на тестирование идут только те, кто собирается продолжать своё обучение в вузах. Однако, в институты, университеты и академии в этом году выпускники будут поступать также по новым правилам и канонам.

В этом году по приказу Министерства науки и высшего образования отменяется подача документов в вузы с электронно-цифровой подписью. Теперь же подать документы можно дистанционно через электронную систему вуза или сервис «Поступи в вуз онлайн». При улучшении эпидобстановки в регионе, документы можно будет подать уже и лично.

Приём документов в вузах будет проходить с 20 июня и до 18 августа. Приказы о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места должны быть опубликованы 26 августа. О дополнительном приёме будет оповещено самими вузами не позднее 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU