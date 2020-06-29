В Тульской области сняли ограничительные меры с ряда учреждений
Сегодня, 29 июня, в Тульской области был снят новый ряд ограниченных из-за коронавируса мест. Это стало известно по внесённым изменениям в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Так, с 29 июня в рабочий режим снова могут выйти:
библиотеки, музеи, музеи- заповедники, аттракционы, зоопарки, непродовольственные рынки и ярмарки;
магазины и торговые центры, чья площадь составляет до 800 кв. метров;
спортивные учреждения, спортивно-оздоровительные и фитнес-клубы, бани и саун.
гостиницы;
учреждения дополнительного образования могут проводить мероприятия на отрытом воздухе;
стартуют выезды за пределы региона организованных детских групп;
ЗАГСы с возможностью проведения торжественных церемоний бракосочетания;
лагеря по типу «Мать и дитя». Отметим, что школьные лагеря, а также заезды в загородные детские лагеря на территории региона были отменены.
Отметим, что работа всех выше перечисленных учреждений будет возможна только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU