2020-06-29T17:57:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области сняли ограничительные меры с ряда учреждений

Публикуем список "освобожденных" мест
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области сняли ограничительные меры с ряда учрежденийВ Тульской области сняли ограничительные меры с ряда учрежденийФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 29 июня, в Тульской области был снят новый ряд ограниченных из-за коронавируса мест. Это стало известно по внесённым изменениям в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Так, с 29 июня в рабочий режим снова могут выйти:

библиотеки, музеи, музеи- заповедники, аттракционы, зоопарки, непродовольственные рынки и ярмарки;

магазины и торговые центры, чья площадь составляет до 800 кв. метров;

спортивные учреждения, спортивно-оздоровительные и фитнес-клубы, бани и саун.

гостиницы;

учреждения дополнительного образования могут проводить мероприятия на отрытом воздухе;

стартуют выезды за пределы региона организованных детских групп;

ЗАГСы с возможностью проведения торжественных церемоний бракосочетания;

лагеря по типу «Мать и дитя». Отметим, что школьные лагеря, а также заезды в загородные детские лагеря на территории региона были отменены.

Отметим, что работа всех выше перечисленных учреждений будет возможна только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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