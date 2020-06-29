В Тульской области смогут работать ТЦ площадью 800 кв. метров
В регионе сняли ряд коронавирусных ограничений
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В Тульской области площадь магазинов и торговых центров, которым разрешено работать, увеличена до 800 кв. метров, включая расположенные в них торговые секции (отделы). Объекты розничной торговли должны быть оборудованы отдельным наружным входом.
Магазины, площадь торговых залов которых превышает 800 кв. метров, могут работать только на доставку и самовывоз.
Кроме того, разрешена работа непродовольственных рынков и ярмарок.
Осуществление деятельности возможно только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU