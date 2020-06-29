В тульских ЗАГСах разрешили проведение торжественных церемоний
В Тульской области снимается ряд ограничений
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В ЗАГСах Тульской области теперь возможно проведение торжественных церемоний бракосочетания. Соответствующие изменения в Указ №41 внес глава региона Алексей Дюмин.
Ранее государственная регистрация заключения брака осуществлялась только в присутствии жениха и невесты. Они должны были находиться в масках. Регистрации браков проходила по ранее поданным заявлениям или по предварительной записи.
В мае в Тульской области поженились 101 пара.
ИСТОЧНИК KP.RU