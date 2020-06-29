В тульских ЗАГСах разрешили проведение торжественных церемоний

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:40:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В ЗАГСах Тульской области теперь возможно проведение торжественных церемоний бракосочетания. Соответствующие изменения в Указ №41 внес глава региона Алексей Дюмин.

Ранее государственная регистрация заключения брака осуществлялась только в присутствии жениха и невесты. Они должны были находиться в масках. Регистрации браков проходила по ранее поданным заявлениям или по предварительной записи.

В мае в Тульской области поженились 101 пара.

ИСТОЧНИК KP.RU