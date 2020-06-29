29 Июнь 2020 2020-06-29T16:51:51+03:00

30 июня туляки из Заречья и Барсуков останутся без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

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Завтра, 30 июня, в Туле произойдёт очередное отключение холодной воды. Так без неё останутся некоторые жители тульского Заречья и посёлка Барсуки.

Завтра с 10:00 и до окончания работ будет ограничена подача водоснабжения по следующим адресам:

ул. Октябрьская, д.д. 78, 95, 95а, 95б, 95/13, 97, 99, 99а,

ул. Галкина, д. 36,

ул. Демидовская д.д. 68, 70, 70 к2, 179,

ул. Пузакова, д.3а.

А с 10:30 и до окончания работ холодной воды не будет в п. Барсуки.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU