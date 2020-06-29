30 июня туляки из Заречья и Барсуков останутся без холодной воды
Публикуем список отключаемых адресов
30 июня туляки из Заречья и Барсуков останутся без холодной водыФото: Алексей ФОКИН
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Завтра, 30 июня, в Туле произойдёт очередное отключение холодной воды. Так без неё останутся некоторые жители тульского Заречья и посёлка Барсуки.
Завтра с 10:00 и до окончания работ будет ограничена подача водоснабжения по следующим адресам:
ул. Октябрьская, д.д. 78, 95, 95а, 95б, 95/13, 97, 99, 99а,
ул. Галкина, д. 36,
ул. Демидовская д.д. 68, 70, 70 к2, 179,
ул. Пузакова, д.3а.
А с 10:30 и до окончания работ холодной воды не будет в п. Барсуки.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU