Свыше 1600 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей
В Тульской области от укусов клещей пострадало около 1691 человек, которые обратились с жалобами в региональный Роспотребнадзор и местные медучреждения. Отметим, что из общего количества «укушенных» 722 случаев относится к детям. Данное количество было выявлено с 12 марта по 25 июня.
А вот по статистике за последнюю неделю, с 18 июня по 25 июня, в Тульской области было зафиксировано 222 клещевого присасывания, из них 126 касается юных туляков. Чаще всего с жалобами обращались жители:
- г.Тулы - 829 случая;
- Алексинского района - 114 случая;
- Новомосковского района - 81 случай;
- Заокского района - 80 случая;
- Ефремовского райна - 91 случай;
- Киреевского района - 68 случаев,
- Узловского района - 76 случаев,
- Суворовского района - 66 случай;
- Донской - 42 случая.
В основном, клещи «нападали» на туляков во время отдыха на природе, при посещении леса, на дачных участках, придомовых территориях.
ИСТОЧНИК KP.RU