Свыше 1600 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:43:33+03:00

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В Тульской области от укусов клещей пострадало около 1691 человек, которые обратились с жалобами в региональный Роспотребнадзор и местные медучреждения. Отметим, что из общего количества «укушенных» 722 случаев относится к детям. Данное количество было выявлено с 12 марта по 25 июня.

А вот по статистике за последнюю неделю, с 18 июня по 25 июня, в Тульской области было зафиксировано 222 клещевого присасывания, из них 126 касается юных туляков. Чаще всего с жалобами обращались жители:

- г.Тулы - 829 случая;

- Алексинского района - 114 случая;

- Новомосковского района - 81 случай;

- Заокского района - 80 случая;

- Ефремовского райна - 91 случай;

- Киреевского района - 68 случаев,

- Узловского района - 76 случаев,

- Суворовского района - 66 случай;

- Донской - 42 случая.

В основном, клещи «нападали» на туляков во время отдыха на природе, при посещении леса, на дачных участках, придомовых территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU