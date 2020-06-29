За выходные дни тульские полицейские остановили 7702 скоростных нарушителей

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:33:57+03:00

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За минувшие выходные, с 26 по 28 июня, на региональных дорогах сотрудники ГИБДД выявили 8523 нарушений ПДД. Из этого числа самым распространенным видом нарушений стало превышение установленного скоростного режима, . Так за два три дня около 7702 водителей ехали быстрее, чем положено.

Однако, были пресечены и другие нарушения дорожных правил. Например, 45 водителей попались за неправильную перевозку детей, 36 - за неуступчивость на дорогах, 12 - за управление транспортом с лишёнными водительскими правами, а 17 водителей получили штраф за повышенную тонировку окон.

Помимо этого, ещё 54 водителя получили административные материалы за своё нетрезвое состояние, причём 26 из них привлеклись к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 19 - отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и 9 водителей ранее уже наказывались за подобные нарушения.

Отметим, что ещё 99 автомобилей и других видов транспорта были перемещены на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU