Карта распространения коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
29 июня стало известно о 77 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 2 601
Донской - 158
Алексинский район - 343
Арсеньевский район - 17
Белевский район - 67
Богородицкий район - 303
Веневский район - 180
Воловский район - 95
Дубенский район - 16
Ефремовский район - 406
Заокский район - 129
Каменский район - 33
Кимовский район - 161
Киреевский район - 426
Куркинский район - 41
р.п. Новогуровский - 21
Новомосковский район - 426
Одоевский район - 29
Плавский район - 96
Суворовский район - 37
Тепло-Огаревский район - 94
Узловский район - 290
Чернский район - 66
Щекинский район - 438
Ясногорский район - 140
ИСТОЧНИК KP.RU