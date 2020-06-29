2020-06-29T16:03:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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Карта распространения коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 годаКарта распространения коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 года
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29 июня стало известно о 77 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 2 601

Донской - 158

Алексинский район - 343

Арсеньевский район - 17

Белевский район - 67

Богородицкий район - 303

Веневский район - 180

Воловский район - 95

Дубенский район - 16

Ефремовский район - 406

Заокский район - 129

Каменский район - 33

Кимовский район - 161

Киреевский район - 426

Куркинский район - 41

р.п. Новогуровский - 21

Новомосковский район - 426

Одоевский район - 29

Плавский район - 96

Суворовский район - 37

Тепло-Огаревский район - 94

Узловский район - 290

Чернский район - 66

Щекинский район - 438

Ясногорский район - 140

ИСТОЧНИК KP.RU

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