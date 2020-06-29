В Тульской области 54 водителей поймали пьяными за рулем

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:51:16+03:00

19 человек отказались от медосвидетельствования

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В Тульской области сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем 54 пьяных водителей. 26 человек привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Еще 19 - по статье «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Также 9 водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU