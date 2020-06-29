29 Июнь 2020 2020-06-29T15:35:50+03:00

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С начала года за незаконную торговлю на нарушителей в Туле составили 132 протокола. Подобные факты выявляют в ходе рейдов.

Очередная проверка состоялась в Пролетарском округе 29 июня на улице Плеханова. В этот раз составлено 23 протокола об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах.

В таких случаях, как правило, продукция разложена на коробках и ящиках на земле. На товар летит пыль, сертификаты на продукцию отсутствуют, как и весовой контроль, а после себя торговцы оставляют мусор.

В ходе рейда всю продукцию убрали с улицы, а территорию при помощи спецтехники продезинфицировали.

ИСТОЧНИК KP.RU