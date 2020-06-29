За незаконную торговлю на нарушителей в Туле составили 132 протокола
С начала года за незаконную торговлю на нарушителей в Туле составили 132 протокола. Подобные факты выявляют в ходе рейдов.
Очередная проверка состоялась в Пролетарском округе 29 июня на улице Плеханова. В этот раз составлено 23 протокола об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах.
В таких случаях, как правило, продукция разложена на коробках и ящиках на земле. На товар летит пыль, сертификаты на продукцию отсутствуют, как и весовой контроль, а после себя торговцы оставляют мусор.
В ходе рейда всю продукцию убрали с улицы, а территорию при помощи спецтехники продезинфицировали.
ИСТОЧНИК KP.RU