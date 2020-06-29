В Тульской области открыли мост через Упу

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:59:59+03:00

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В деревне Завалово Одоевского района открыли мост через реку Упа. Его смонтировали военнослужащие Минобороны России.

Всего в течение одного месяца были возведены 5 мостов. Они восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и муниципалитетами области.

С 2018 года инженерные подразделения Минобороны построили в Тульской области 14 мостовых переходов. Это позволило улучшить транспортную доступность для более чем 7 тысяч жителей области из 36 населённых пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU