2020-06-29T14:47:24+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП с участием легковушки и минивэна пострадали четверо

Водитель не уступил дорогу следующему по главной дороге минивэну
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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27 июня в 13-50 на 12 км дороги «Лопатково-Пирогово» Щекинского района произошло ДТП. 39-летний мужчина на автомобиле «Lada Vesta» столкнулся с «Volkswagen Transporter» под управлением 48-летнего мужчины.

По предварительной информации, авария произошла в момент, когда первый водитель выезжал через поле на дорогу. Он не пропустил минивэн, ехавший по главной магистрали.

В результате ДТП пострадали 4 человека. Травмы получили водитель автомобиля «Lada Vesta», его пассажиры – 30-летняя женщина и 4-летняя девочка. Ребенок момент происшествия находился в детском удерживающем устройстве. Среди пострадавших также пассажир автомобиля «Volkswagen», 47-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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