В Тульской области в ДТП пострадал 14-летний мальчик

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:24:24+03:00

Автоледи не уступила дорогу машине, движущейся по главной дороге

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26 июня в 19-10 на улице Мичурина в Новомосковске произошло ДТП. 41-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Creta» столкнулась с «Шевроле Авео» под управлением пьяного 33-летнего мужчины (1,47 мг/л).

По предварительной информации, при выезде с прилегающей территории автоледи не уступила дорогу машине, движущейся по главной дороге.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Hyundai», 14-летний мальчик. В момент происшествия мальчик находился в специальном удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU