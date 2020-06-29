Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ у тульских выпускников

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:17:18+03:00

Их по традиции три

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Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ у выпускников Тульской области остаются обществознание, физика, биология, математика базового уровня. Этой тенденции уже несколько лет.

Самым многочисленным экзаменом станет русский язык.

Математику профильного уровня будут сдавать только те выпускники, которым она потребуется для поступления в вузы.

Напомним, ЕГЭ стартует 3 июля. В этот день туляки будут сдавать экзамены по географии, литературе, информатике.

ИСТОЧНИК KP.RU