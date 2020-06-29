В Туле задержали подозреваемого в убийстве на территории Орловской области
Мужчину передали прибывшей на место следственно-оперативной группе
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области
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В Туле росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве на территории Орловской области. Его опознали с помощью ориентировки, которая была доведена до всех экипажей вневедомственной охраны, находившихся на маршрутах патрулирования.
Подходивший под описание автомобиль обнаружили на проспекте Ленина около одного из сетевых магазинов.
Сотрудники Росгвардии блокировали машину. Задержанным оказался 41-летний житель Орловской области. В дальнейшем его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.
ИСТОЧНИК KP.RU