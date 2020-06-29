В Тульской области полыхали две квартиры: есть пострадавший

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:16:18+03:00

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29 июня в р.п. Первомайский на ул. Дачная загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:30.

К месту происшествия выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. Однокомнатная квартира выгорела по всей площади, в двухкомнатной квартире выгорел зал и коридор по всей площади. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU