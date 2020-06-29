В Тульской области полыхали две квартиры: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 июня в р.п. Первомайский на ул. Дачная загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:30.
К месту происшествия выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.
В результате происшествия пострадал человек. Однокомнатная квартира выгорела по всей площади, в двухкомнатной квартире выгорел зал и коридор по всей площади. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU