В Тульской области открыли мост, построенный Минобороны России
В деревне Завалово Одоевского торжественно открыли новый мост через Упу. В церемонии открытия принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель министра обороны страны Дмитрий Булгаков.
В 2020 году военнослужащие Минобороны России смонтировали 5 мостовых переходов в Одоевском, Кимовском, Заокском, Чернском, Белевском районах. Новыми мостами будут пользоваться порядка 2600 человек.
В некоторых районах области вопрос строительства новых мостов стоял очень остро. Где-то старые мосты находились в аварийном состоянии, а где-то сообщение по ним нарушалось в период весеннего половодья. Новыми мостами жители будут пользоваться в любое время года, независимо от погодных условий. Беспрепятственно смогут приезжать скорая помощь, пожарная охрана и другие оперативные службы. Жители поблагодарили Алексея Дюмина за решение проблемы.
Губернатор поблагодарил всех военнослужащих, принимавших участие в строительстве, а также жителей и активистов.
«Вместе мы меняем жизнь в Тульской области к лучшему. Пусть новые мостовые переходы долго и надежно служат нашим жителям!», - сказал глава региона.
Дмитрий Булгаков и Алексей Дюмин отметили военнослужащих, участвовавших в строительстве моста, ведомственными и региональными наградами, а также ценными подарками.
ИСТОЧНИК KP.RU