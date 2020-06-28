2020-06-28T13:59:14+03:00
Общество

В Тульской области открыли мост, построенный Минобороны России

Военнослужащие смонтировали 5 мостовых переходов в регионе
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Военнослужащие смонтировали 5 мостовых переходов в регионеВоеннослужащие смонтировали 5 мостовых переходов в регионе
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В деревне Завалово Одоевского торжественно открыли новый мост через Упу. В церемонии открытия принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель министра обороны страны Дмитрий Булгаков.

В 2020 году военнослужащие Минобороны России смонтировали 5 мостовых переходов в Одоевском, Кимовском, Заокском, Чернском, Белевском районах. Новыми мостами будут пользоваться порядка 2600 человек.

В некоторых районах области вопрос строительства новых мостов стоял очень остро. Где-то старые мосты находились в аварийном состоянии, а где-то сообщение по ним нарушалось в период весеннего половодья. Новыми мостами жители будут пользоваться в любое время года, независимо от погодных условий. Беспрепятственно смогут приезжать скорая помощь, пожарная охрана и другие оперативные службы. Жители поблагодарили Алексея Дюмина за решение проблемы.

Губернатор поблагодарил всех военнослужащих, принимавших участие в строительстве, а также жителей и активистов.

«Вместе мы меняем жизнь в Тульской области к лучшему. Пусть новые мостовые переходы долго и надежно служат нашим жителям!», - сказал глава региона.

Дмитрий Булгаков и Алексей Дюмин отметили военнослужащих, участвовавших в строительстве моста, ведомственными и региональными наградами, а также ценными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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