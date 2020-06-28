Серийный вор из Тулы обворовал жителя Краснодара

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:51:30+03:00

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В Туле в полицию с заявлением о краже обратился житель Краснодара. Он рассказал, что неизвестный разбил окно и проник в его дом. Злоумышленник украл радиаторы отопления и оконные решетки. Общий ущерб составил 199 тысяч 600 рублей.

После проведения оперативных мероприятий по подозрению в преступлении задержали 39-летнего безработного туляка. Оказалось, что мужчина причастен к аналогичной краже из нежилого помещения на улице Октябрьской. Оттуда злоумышленник похитил радиаторы отопления, водонагревательный котел и сантехнические изделия.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU