Метеопредупреждение в Тульской области: ожидается шквалистый ветер, град и гроза

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:52:00+03:00

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28 июня в Тульской области МЧС ввело метеопредупреждение в связи со сложными погодными условиями. По прогнозам тульских синоптиков, сегодня в ближайшие 1-3 часа, вечером и ночью ожидается непогода: кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, шквалистый ветер с порывами до 12-17 м/с.

МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU