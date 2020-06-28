Метеопредупреждение в Тульской области: ожидается шквалистый ветер, град и гроза
Спасатели просят жителей быть аккуратными
Изменить размер текста:
28 июня в Тульской области МЧС ввело метеопредупреждение в связи со сложными погодными условиями. По прогнозам тульских синоптиков, сегодня в ближайшие 1-3 часа, вечером и ночью ожидается непогода: кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, шквалистый ветер с порывами до 12-17 м/с.
МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU