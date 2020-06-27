2020-06-27T15:22:31+03:00
Общество

На Восточном обводе в Туле появится новый жилой район

В нем смогут проживать более 30 000 человек
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле на Восточном обводе построят новый район, в котором будет проживать больше 30 тысяч человек. Там планируют начать второй этап строительства ЖК «Суворовский».

Застройщик возведет 25-этажные жилые дома, построит четыре школы, семь детских садов, поликлиники и ряд иных объектов социально-бытового назначения. В микрорайоне будут жить свыше 30 тысяч человек. Для удобства жителей рассматривают варианты строительства развязок и дублёров Восточного обхода. Проект будет реализован до 2030 года.

Кроме того, подрядчик укрепит берег р. Упы, озеленит и благоустроит территорию. Вдоль набережной появится велосипедная дорожка, пешеходная зона со спусками к воде и остановки речного трамвайчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Восточном обводе в Туле появится новый жилой район
Под Тулой пропала 13-летняя девочка: следователи завели уголовное дело
В Туле бесплатно раздают питьевую воду
Тульский "Арсенал" поборется за победу в матче с "Ростовом"
Гроза и сильный ветер: в Тульской области ввели метеопредупреждение
В Тульской области разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку
Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем молодежи
Погода в Туле на 27 июня: жара и кратковременный дождь
Туляки отметят День молодежи через социальные сети
С 28 по 28 июня в Туле временно заблокируют движение на улице Демонстрации
То жара, то ливни: какая погода ждет туляков 27 и 28 июня
В Тульской области прокуроры выявили нарушителей трудового законодательства
Туляк украл со счета девушки 10 тысяч рублей
В Туле мужчину, экстрадированного из Норвегии, обвиняют в убийстве 20-летней давности