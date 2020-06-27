На Восточном обводе в Туле появится новый жилой район

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:22:31+03:00

В нем смогут проживать более 30 000 человек

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В Туле на Восточном обводе построят новый район, в котором будет проживать больше 30 тысяч человек. Там планируют начать второй этап строительства ЖК «Суворовский».

Застройщик возведет 25-этажные жилые дома, построит четыре школы, семь детских садов, поликлиники и ряд иных объектов социально-бытового назначения. В микрорайоне будут жить свыше 30 тысяч человек. Для удобства жителей рассматривают варианты строительства развязок и дублёров Восточного обхода. Проект будет реализован до 2030 года.

Кроме того, подрядчик укрепит берег р. Упы, озеленит и благоустроит территорию. Вдоль набережной появится велосипедная дорожка, пешеходная зона со спусками к воде и остановки речного трамвайчика.

ИСТОЧНИК KP.RU