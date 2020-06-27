2020-06-27T13:58:43+03:00
Общество

В Туле бесплатно раздают питьевую воду

Акция проходит в самые жаркие дневные часы
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Акция проходит в самые жаркие дневные часыАкция проходит в самые жаркие дневные часы
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27 июня в Туле проходит бесплатная раздача питьевой воды. Акцию запускают в самые жаркие дневные часы, сегодня ожидается до +30 градусов.

С 10.00 до 19.00 по следующим адресам:

- Тула, пересечение пр-та Ленина и ул. Советской;

- Тула, пересечение пр-та Ленина и ул. Первомайской;

- Тула, пересечение Красноармейского пр-та и ул. Фрунзе;

- Тула, ул. Октябрьская д. 95;

- Тула, ул. М. Горького, д. 14;

- Тула, ул. Октябрьская, д. 9;

- Тула, ул. Пузакова, д. 5;

- Тула, ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5;

- Тула, ул. Фрунзе, д. 5;

- Тула, ул. Кауля, д. 45;

- Тула, ул. Н. Руднева, д. 62.

- Тула, пересечение ул. Марата и ул. Ложевой.

При жаркой погоде акцию продолжат и в другие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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