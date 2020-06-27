Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем молодежи
27 июня в России отмечается День молодежи. Празднуют день молодых людей и в Тульском регионе. С поздравлением к тулякам обратился глава региона Алексей Дюмин.
- Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российской молодежи! Мы гордимся вами – инициативными, ответственными и амбициозными молодыми людьми.
Сегодня в самых разных сферах – от науки до волонтерства – вы достигаете серьезных успехов, вносите большой вклад в развитие родной Тульской области.
Ваши таланты, решительность и настойчивость вселяют уверенность в то, что будущее региона в надежных руках. Спасибо вам за активное участие в судьбе своей малой родины.
Пусть во всех делах и начинаниях вам помогают вера в себя и нацеленность на результат. Мы продолжим делать все возможное, чтобы вы могли полностью реализовать свой потенциал на тульской земле. Желаю вам здоровья, энергии, новых успехов и достижений, - говорится в поздравлении.
Напомним, что в День молодежи в Туле открывается пространство "Газон", которое уже третий год подряд собирает молодых людей со всей области на своих площадках.
ИСТОЧНИК KP.RU