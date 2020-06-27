Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем молодежи

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:54:36+03:00

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27 июня в России отмечается День молодежи. Празднуют день молодых людей и в Тульском регионе. С поздравлением к тулякам обратился глава региона Алексей Дюмин.

- Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российской молодежи! Мы гордимся вами – инициативными, ответственными и амбициозными молодыми людьми.

Сегодня в самых разных сферах – от науки до волонтерства – вы достигаете серьезных успехов, вносите большой вклад в развитие родной Тульской области.

Ваши таланты, решительность и настойчивость вселяют уверенность в то, что будущее региона в надежных руках. Спасибо вам за активное участие в судьбе своей малой родины.

Пусть во всех делах и начинаниях вам помогают вера в себя и нацеленность на результат. Мы продолжим делать все возможное, чтобы вы могли полностью реализовать свой потенциал на тульской земле. Желаю вам здоровья, энергии, новых успехов и достижений, - говорится в поздравлении.

Напомним, что в День молодежи в Туле открывается пространство "Газон", которое уже третий год подряд собирает молодых людей со всей области на своих площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU