26 Июнь 2020 2020-06-26T17:57:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пролетарском округе туляк украл со счета девушки 10 тысяч рублей. Мужчина воспользовался приложением «Мобильный банк» на мобильном телефоне знакомой пока был у нее дома.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. 31-летний приятель потерпевшей признался в совершении хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU