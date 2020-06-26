Туляк украл со счета девушки 10 тысяч рублей
В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка
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В Пролетарском округе туляк украл со счета девушки 10 тысяч рублей. Мужчина воспользовался приложением «Мобильный банк» на мобильном телефоне знакомой пока был у нее дома.
В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. 31-летний приятель потерпевшей признался в совершении хищения.
ИСТОЧНИК KP.RU