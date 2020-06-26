В Тульской области прокуроры выявили нарушителей трудового законодательства

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:56:28+03:00

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В Веневском районен сотрудники прокуратуры провели проверку по соблюдению требований трудового законодательства. Так, в ходе мониторинга правонарушений в руки прокуроров попались ООО «КРОНОАРТВУД» и «АВТОКЛАСС».

Оказалось, что работодатели обеих организаций в срочных трудовых договорах с гражданами не указали обстоятельства, послужившие основанием для заключениядогшоворов. Помимо этого, в договорах граждан с ООО «АВТОКЛАСС» не было данных о режиме рабочего времени и времени отдыха работников, а также условий их труда.

Так, по выявленным нарушения в адрес работодателей были оформлены представления, после рассмотрения которых, все условия трудовых договоров были приведены в порядок. Также, юридические лица получили в наказание штраф в размере 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU